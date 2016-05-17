Сили швидкого реагування НАТО проводять навчання в Польщі

У 10-денних навчаннях на полігоні в Любуском воєводстві на заході країни візьмуть участь 1,5 тис. військових, зокрема, з Польщі, Іспанії та Великобританії, передає РБК-Україна.

Також у Польщі в рамках навчань разом з військовими прибуде військове спорядження і командні структури з іспанської Валенсії.

Маневри будуть проходити під командуванням Allied Joint Force Command з голландського Брюнсюма.

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Це буде перше в 2016 році навчання сил надшвидкого реагування. Таким чином НАТО хоче випробувати план швидкого реагування на випадок необхідності надання допомоги Польщі і балтійських країнах.