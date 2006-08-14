Ізраїль продовжить полювання на лідерів ”Хезбалли”

Прем`єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт виступив із зверненням до депутатів Кнесету, в якому підтвердив свою рішучість продовжувати переслідування і знищення лідерів руху "Хезбалла".

У зверненні, яке транслював телеканал CNN, Ольмерт узяв на себе відповідальність за рішення, прийняті під час конфлікту, за дії цивільних служб усередині країни і військових у боях.

При цьому глава ізраїльського уряду зазначив, що у протистояння рухові "Хезбалла" завдано нищівного удару, від якого воно не швидко отямиться. Він також наголосив, що одним з підсумків операції ЦАХАЛ у південному Лівані стала повна зміна стратегічного балансу сил у регіоні.

Визнавши, що і Ізраїль заплатив дуже високу ціну протягом місяця боїв і обстрілів, Ольмерт зазначив, що весь світ переконався в тому, що Ізраїль не терпітиме вилазок проти своїх громадян.

Виступ ізраїльського прем`єра був приурочений до настання перемир`я, яке, як сподіваються і в Ізраїлі, і в Лівані, має стати першим кроком у напрямку до міцного миру.

Лента.ру