Масштабні зсуви на Шрі-Ланці: безвісти зникли близько 800 осіб (фоторепортаж)



Про це повідомив сьогодні журналістам з місця подій представник Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), передає ТАСС.

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Як стало відомо, в результаті зливових опадів, що продовжуються на більшій частині території цієї південноазіатської країни, в деяких гірських районах на півночі Шрі-Ланки відбулися масштабні зсуви грунту, які засипали кілька сіл. Рятувальники припускають, що під шаром землі та каміння можуть перебувати щонайменше 800 людей, яких поки вважають зниклими безвісти. На місці події допомогу рятувальникам надають підрозділи збройних сил країни.

Наразі вдалося витягти з-під завалів 16 тіл загиблих. Понад 180 осіб вдалося врятувати, їх стан оцінюється як задовільний, їм надається медична допомога.

За прогнозами синоптиків, дощі триватимуть на більшій частині території Шрі-Ланки ще щонайменше тиждень. У частині районів країни вже оголошено режим надзвичайного стану. Через розгул стихії тут закриті більшість шкіл та інших навчальних закладів, багато з яких переобладнані на центри допомоги постраждалим.