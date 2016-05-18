У Держдумі відреагували на заяву британського генерала про ймовірність ядерної війни з РФ

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

«Колишній заступник головкому НАТО допустив можливість ядерної війни з Росією протягом найближчого року. Схоже, на цю роботу беруть одних безумців», - написав Пушков.

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