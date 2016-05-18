У Держдумі відреагували на заяву британського генерала про ймовірність ядерної війни з РФ

18:43, 18 травня 2016
Світ
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Глава комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков назвав божевільним британського генерала сера Річарда Ширреффа, що попередив про небезпеку ядерної війни з Росією протягом року.

REUTERS

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

«Колишній заступник головкому НАТО допустив можливість ядерної війни з Росією протягом найближчого року. Схоже, на цю роботу беруть одних безумців», - написав Пушков.

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Як повідомляв УНІАН, раніше британський генерал Олександр Річард Ширрефф, колишній заступник верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі попередив про можливу ядерну війну з Росією, яка може вибухнути протягом найближчого року.
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