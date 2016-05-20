У Міноборони Єгипту повідомили про виявлення уламків A320 й особистих речей пасажирів

Про це заявили в Міноборони Єгипту, передає Медуза з посиланням на CNN.

За словами офіційного представника Міноборони Мохаммада Саміра, уламки були знайдені за 280 кілометрів на північ від єгипетського портового міста Олександрія.

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Раніше повідомлялося, що ймовірні уламки літака знайдені за кілька десятків кілометрів від грецького острова Карпатос. Однак пізніше з'ясувалося, що виявлені предмети не мають відношення до зниклого літака.

Як повідомляв УНІАН, літак А320 авіакомпанії EgyptAir, що виконував рейс MS804 з Парижа в Каїр, зник з радарів одразу після того, як увійшов у повітряний простір Єгипту. На борту літака перебували 66 осіб, у тому числі 56 пасажирів. Серед них були 30 громадян Єгипту, 15 громадян Франції та представники ще 10 держав, у тому числі підданий Великобританії.

За словами міністра цивільної авіації Єгипту Шерифа Фатхі, з усіх можливих причин катастрофи найбільш вірогідною видається версія теракту, проте інші версії також не відкидаються. Влада країни наголошує, що для з'ясування справжніх причин необхідно отримати уламки.