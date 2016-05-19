У мережі з'явилося відео прибуття на місце пошуків зниклого рейсу A320 EgyptAir

У MarineTraffic також заявили на своїй сторінці в Twtter, що вісім торгових суден приєдналися до пошукових робіт.

Раніше повідомлялося, що за годину до запланованого часу посадки єгипетські військові отримали сигнал лиха зі зниклого літака. Пізніше самі військові спростували цю інформацію.

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Літак зник з радарів через 3,5 години після вильоту з Парижа. На борту перебувало 66 осіб, серед яких 10 членів екіпажу. Серед них громадяни та піддані Єгипту, Франції, Іраку, Великобританії, Саудівської Аравії, Бельгії, Кувейту, Судану, Чаду, Португалії, Алжиру і Канади.

Востаннє екіпаж виходив на зв'язок за 10 хвилин до зникнення з радарів і за 45 хвилин до запланованої посадки в Каїрі.

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В аеропорту Каїра знаходяться родичі пасажирів зниклого літака. Авіакомпанія викликала на місце лікарів, організувала роботу перекладачів та "гарячої лінії". В аеропорт приїхав прем'єр-міністр Єгипту Шериф Ісмаїл.