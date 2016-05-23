Естонія, Латвія і Литва хочуть створити безвізовий простір для союзних військ

Про це сказав міністр оборони Естонії Ханнес Хансо, повідомляє Європейська правда з посиланням на сайт Міністерства оборони Естонії.

"Образно кажучи, танки союзників повинні прибувати до Естонії без віз, а не чекати декілька днів на кордоні, поки оформляються документи", - сказав Хансо.

Глави військових відомств обговорили підготовку до липневого саміту НАТО у Варшаві, ситуацію з безпекою в регіоні Балтійського моря, підтримку Грузії і України, а також оборонне співробітництво Латвії, Литви та Естонії.

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"Ми підтримуємо політику відкритих дверей НАТО. У нинішній ситуації в галузі безпеки, надзвичайно важливо для співпраці продовжувати консультації з Грузією і Україною", - зазначив Хансо.

Естонський міністр підкреслив, що агресивні і непередбачувані дії Росії продовжують залишатися небезпечними і реагування на них є стратегічним завданням для всіх союзників по НАТО.

"Нашою єдиною метою на саміті НАТО є посилення сил оборони і стримування, що означає збільшення присутності союзників у повітрі, на землі і на морі", - сказав Хансо.