Альянс проведе консультації з РФ щодо можливості проведення засідання Ради НАТО-Росія до саміту у Варшаві

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні у Брюсселі по завершенню дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

"Ми обговорили це питання на нашому неформальному засіданні, і з цього приводу була широка згода... Ми в НАТО погодилися шукати можливості для проведення нового засідання Ради НАТО-Росія, тому що ми переконані, що важливо мати відкриті канали для політичного діалогу, особливо в часи, які ми бачимо зараз", - сказав він.

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Говорячи про можливий порядок денний, генсек Альянсу зазначив, що для НАТО "завжди було важливим говорити про Україну". "Але коли мова йде про інші питання порядку денного, важливо сісти та консультуватися з Росією, обрати модальність і час проведення засідання", - підкреслив Столтенберг.

При цьому він зазначив, що в НАТО "ми ніколи не припиняли Раду НАТО-Росія, ми припинили практичну співпрацю".