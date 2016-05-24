В Єгипті заперечують інформацію про вибух на борту EgyptAir

Він розповів, що з неділі було зібрано близько 23 пакетів частин тіла, передає Al Jazeera.

Проте експерти отримали лише їхню незначну кількість, тому, за словами експерта, рано стверджувати, що на борту стався вибух.

"Все опубліковане, що стосується цієї теми, є лише припущеннями", - сказав глава служби судово-медичної експертизи Єгипту.

Раніше 24 травня ЗМІ з посиланням на єгипетських судмедекспертів, які вивчають останки жертв катастрофи літака A320 авіакомпанії EgyptAir, повідомили, що на борту стався вибух.

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Як повідомляв УНІАН, літак A320 авіакомпанії EgyptAir, що виконував рейс з Парижа в Каїр, зазнав аварії рано вранці 19 травня. Літак, на борту якого перебувало 66 осіб, впав у Середземне море.

За попередніми даними, перед тим, як літак втратив висоту, на його борту виникло задимлення. Що стало причиною задимлення, не встановлено. Бортові самописці літака, розшифровка яких повинна допомогти встановити причини аварії, поки не виявлені.