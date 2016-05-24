Єгипетські експерти повідомили про вибух на борту літака EgyptAir - ЗМІ

Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерело, близьке до розслідування і бере участь у процедурі впізнання, передає meduza.io.

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За словами співрозмовника телеканалу, в морг в Каїрі надійшли 80 розрізнених фрагментів, серед яких немає жодної цілої частини тіла. Логічне пояснення цьому, підкреслив він, вибух на борту літака.

Як повідомляв УНІАН, літак A320 авіакомпанії EgyptAir, що виконував рейс з Парижа в Каїр, зазнав аварії рано вранці 19 травня. Літак, на борту якого перебувало 66 осіб, впав у Середземне море.

За попередніми даними, перед тим, як літак втратив висоту, на його борту виникло задимлення. Що стало причиною задимлення, не встановлено. Бортові самописці літака, розшифровка яких повинна допомогти встановити причини аварії, поки не виявлені.