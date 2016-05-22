"Ми зіб'ємо цей літак": на лайнері EgyptAir, що зазнав катастрофи, був надряпаний напис з погрозами - NYT

Співробітники служби безпеки Єгипту повідомили, що на лайнері А320, що впав у море в ніч на 19 травня, було надряпано напис "Ми зіб'ємо цей літак", передає "Українська правда" з посиланням на The New York Times.

Повідомляється, що напис зробили співробітники каїрського аеропорту, були прихильником екстремістського угруповання "Брати-мусульмани", ще кілька років тому. Відтоді напис так і не зафарбували.

Джерела видання зазначають, що у зв'язку зі складною внутрішньополітичною ситуацією, а також терактом на борту російського лайнера у кінці минулого року EgyptAir звільнив тих співробітників, які були запідозрені в симпатіях до екстремістів, а також спрямовував на кожен рейс по два охоронці в цивільному для забезпечення безпеки.

На борту літака, що летів з Парижа до Каїра, таких людей було троє. При цьому співрозмовники видання не змогли пояснити, чому охоронців було саме три, а не два, як це відбувається зазвичай.

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За словами співробітника авіакомпанії, зазвичай охоронці перевіряли документи членів екіпажу і робочих зарубіжних аеропортів, які виконували чистку на борту. При цьому вони не мають відношення до перевірки багажу, який приносять із собою пасажири.

Нагадаємо, Airbus А320 авіакомпанії EgyptAir, що слідував рейсом MS804 з Парижа в Каїр, зник з радарів над Середземним морем вранці 19 травня. На борту літака перебувало 66 осіб.