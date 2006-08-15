Вино почало коштувати дешевше за воду

Через рекордний урожай винограду різко впали ціни на вино в Австралії, повідомляє Times.

Ось уже третій рік поспіль на австралійських виноградниках дозріває безпрецедентний врожай ягід. За два роки винні підвали місцевих винарів переповнилися настільки, що цього року близько ста тисяч тонн винограду так і не було зібрано.

Виноград більше не вигідно переробляти, оскільки ціни на вино спустилися до рекордно низького рівня. Наприклад, пляшку якісного "Каберне" 2005 року можна купити за півтора долари США, тоді як мінеральна вода коштує 2,3 долара США за літр.

Виробники вин йдуть на хитрощі, аби не знижувати ціни на марочне вино. Наприклад, кращі сорти продають за пониженою ціною в пляшках без етикеток, і за звичайною - з етикетками. Таким чином, упаковку з шести пляшок найякіснішого Шардоне урожаю 2006 року можна купити за 9 доларів США, за умови, що на упаковці не буде зазначено, що це за вино.

Значно впали ціни і на землю з виноградниками. Наприклад, чотири гектари землі з винарнею, виноградником і будинком в долині Баросса, одному з кращих виноробних регіонів Австралії, нині продають за 600 тисяч доларів США.

Австралійці вважають, що основною причиною кризи виноробства став бум на виноградники в середині 1990-х років. Тоді австралійське вино тільки входило в моду в усьому світі, ринок збуту стрімко збільшувався, і величезна кількість австралійських фермерів вирішила зайнятися виноробством. Тепер їх продукція не знаходить попиту.

Лента.ру