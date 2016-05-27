Обама передав у Конгрес доповідь про політику "стримування супротивників в космосі"

Як повідомляється на сайті Білого дому, Обама зазначив, що цей звіт - результат спільної роботи кількох урядових структур, мета якої - знизити ризики для США і їх союзників в космосі, а також захистити права, можливості та свободу дій США в космосі, передає kommersant.ru. Зміст доповіді засекречено.

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"Я передав доповідь і секретний додаток, що стосуються інтегрованої політики щодо стримування супротивників в космосі", - йдеться у листі Барака Обами керівникам комітетів парламенту у справах збройних сил.