В Європарламенті спростували інформацію про відновлення контактів з Держдумою РФ

Про це йдеться в письмовому коментарі прес-служби ЄП власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

"Немає рішення повернутися до звичайного бізнесу з Росією, і офіційні міжпарламентські зв'язки (Комітет парламентського співробітництва Росія-ЄС), як і раніше, припинені. Два рішення, прийняті конференцією президентів ЄП (конференція президентів складається з керівництва ЄП та лідерів політичних груп) не змінюють цієї інституціональної позиції", - заявили в ЄП.

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В коментарі пояснюється, що конференція президентів вирішила задовольнити прохання делегації SINNEA (SINNEA - делегація ЄП по зв'язках зі Швейцарією, Норвегією та Ісландією) стосовно її участі на рівні глав делегації в 12 конференції парламентаріїв Арктичного регіону, яка пройде з 14 по 16 червня 2016 року в Улан-Уде, Росія. "Участь ЕП у цьому заході, в якому також візьмуть участь національні парламенти, не має ніякого відношення до міжпарламентських відносини Росії з ЄС, але є стратегічним інтересом ЄС у зв'язку з все більшою роллю в Арктиці і у зв'язку з формальним членством в Арктичному форумі", - наголосили в ЄП.

Коментуючи заяву голови делегації Європарламенту у міжпарламентському комітеті співробітництва Росія-ЄС Отмара Караса (Othmar Karas, європеські народники, Австрія) стосовно організації в Брюсселі конференції щодо майбутніх парламентських відносин, було прийнято рішення повернутися до цього питання з більш "збалансованою програмою та списком учасників". "Ніякої конкретної дати або доповідачів немає", - констатували в ЄП.

Про таку саму ситуацію агентству УНІАН підтвердив речник найбільшої політичної групи ЄП Європейської народної партії Тео Георгітсопулос (Theo Georgitsopoulos). "Як речник групи ЄНП, я можу сказати, що ситуація залишається без змін", - сказав він.

Раніше ряд українських ЗМІ з посиланням на радіо "Свобода" розповсюдили інформацію, що ЄП ухвалив рішення відновити міжпарламентські відносини з Державною Думою РФ, які були припинені після еезаконної анексії Росії Криму.