Сирійські війська вперше з 2014 року перетнули кордон провінції Ракка - правозахисники

Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Лондоні, передає Російська служба ВВС.

Однойменна столиця провінції Ракка вважається фактичною столицею "Ісламської держави".

Як стверджують активісти Сирійського центру моніторингу, сирійські військові рухаються до міста Табка в східних околицях Ракки, де розташована авіабаза.

Читайте такожВ Йорданії відзначили 100-річчя Великого арабського повстання (фоторепортаж)

Сирійська армія поки що не прокоментувала повідомлення Центру.

Сирійський наступ - третій наступ на джихадистів за останні кілька днів і найагресивніший з 2014 року, коли бойовики оголосили своєю метою встановлення "халіфату" на підконтрольних їм територіях в Іраку і Сирії.

У той час як сирійські військові наступають з південно-західних кордонів Ракки, з півночі почали наступ загони курдських повстанців спільно з арабськими опозиційними угрупованнями Сирії, що діють за авіаційної підтримки сил коаліції на чолі з США.

Ще один оплот ісламістів - іракське місто Фаллуджа - штурмує армія Іраку.

У Сирії, де з 2011 року війна забрала життя понад 250 тисяч осіб, з лютого цього року діє перемир'я, досягнуте за посередництва США і Росії.

Режим припинення вогню не поширюється на заборонені в ряді країн екстремістські організації "Ісламська держава", "Джебхат ан-Нусра" та інші формування, визнані Радою Безпеки ООН терористичними.