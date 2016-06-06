В Іспанії зіткнулися автобус і вантажівка: двоє загинули, 49 – травмовано

Про це повідомляє 112 Україна з посиланням на El Pais.

Як зазначається, ДТП сталося в муніципалітеті Монторо (провінція Кордова).

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В автобусі перебували пасажири різних країн: 31 марроканець, 16 іспанців, а також колумбієць, еквадорець і американець.

Аварія сталася, коли водій вантажівки зупинився через технічну несправність та увімкнув аварійну сигналізацію. У свою чергу, водій автобуса не помітив цього, через що сталося зіткнення.