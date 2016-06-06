В Іспанії зіткнулися автобус і вантажівка: двоє загинули, 49 – травмовано
01:49, 06 червня 2016Світ
634 0
В Іспанії в результаті зіткнення автобуса і вантажівки загинули дві людини, 49 – отримали травми.
ДТП сталося у муніципалітеті Монторо / Strike Informer
Про це повідомляє 112 Україна з посиланням на El Pais.
Як зазначається, ДТП сталося в муніципалітеті Монторо (провінція Кордова).
Читайте такожВ Іспанії потрапив в ДТП автобус із студентами: загинули 14 людей, серед постраждалих є українці
В автобусі перебували пасажири різних країн: 31 марроканець, 16 іспанців, а також колумбієць, еквадорець і американець.
Аварія сталася, коли водій вантажівки зупинився через технічну несправність та увімкнув аварійну сигналізацію. У свою чергу, водій автобуса не помітив цього, через що сталося зіткнення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter