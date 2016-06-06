На Шрі-Ланці загорівся найбільший склад боєприпасів

Про це повідомляє Reuters.

На складах, що розташовані в 33 км від столиці - Коломбо, зберігалося важке озброєння. Вибухали боєприпаси протягом п'яти годин, вибухи були чутні на відстані 12 км від складу.

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Місцева влада евакуювала тисячі осіб, що проживають в радіусі 5 км від місця інциденту. В результаті події один військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

Про причини займання нічого не відомо. Масштаби збитку поки не підрахували. Зазначається, що пожежники не могли підступити до місця загоряння через інтенсивність вибухів.