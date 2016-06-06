На Шрі-Ланці загорівся найбільший склад боєприпасів
03:12, 06 червня 2016Світ
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Один військовослужбовець загинув, більше тисячі людей евакуюють на Шрі-Ланці внаслідок пожежі та вибухів, які сталися на найбільшому складі боєприпасів.
На Шрі-Ланці спалахнув найбільший склад боєприпасів / скріншот відео
Про це повідомляє Reuters.
На складах, що розташовані в 33 км від столиці - Коломбо, зберігалося важке озброєння. Вибухали боєприпаси протягом п'яти годин, вибухи були чутні на відстані 12 км від складу.
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Місцева влада евакуювала тисячі осіб, що проживають в радіусі 5 км від місця інциденту. В результаті події один військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.
Про причини займання нічого не відомо. Масштаби збитку поки не підрахували. Зазначається, що пожежники не могли підступити до місця загоряння через інтенсивність вибухів.
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