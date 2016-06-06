Лавров: НАТО шукає новий сенс свого існування, вхопившись за ситуацію навколо України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві зі своїм фінським колегою.

«Зараз немає ніяких сумнівів у серйозних аналітиків, що НАТО ухопився за привід, який був наданий державним переворотом в Україні і нашою реакцією на спроби дискримінувати росіян в Україні, для того щоб вигадати новий сенс існування альянсу», - заявив Лавров.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.