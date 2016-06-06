Лавров: НАТО шукає новий сенс свого існування, вхопившись за ситуацію навколо України
Міністр закордонних справ Росії вважає, що НАТО вигадує новий сенс свого існування, вхопившись за реакцію РФ на спроби «дискримінації» росіян в Україні.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві зі своїм фінським колегою.
«Зараз немає ніяких сумнівів у серйозних аналітиків, що НАТО ухопився за привід, який був наданий державним переворотом в Україні і нашою реакцією на спроби дискримінувати росіян в Україні, для того щоб вигадати новий сенс існування альянсу», - заявив Лавров.
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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.