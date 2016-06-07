"Атлантична рішучість": ракетний есмінець ВМС США Porter увійшов до Чорного моря (фото)

Відповідні фотографії американського ракетного есмінця USS Porter DDG 78 вже з'явилися в мережі. Знімки були зроблені під час проходу Porter через Босфор.

Так США продовжують демонструвати свою прихильність колективній безпеці країн НАТО і підтримки партнерів у Європі.

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Зазначається, що Porter зробить "заходження в порти і двосторонні навчання з ВМС партнерів". Операція в Чорному морі "спрямована на поліпшення морської безпеки, стабільності, готовності, а також підвищення потенціалу із союзниками і партнерами".

Есмінець США увійшов у Чорне море відповідно до Конвенції Монтре, згідно з якою кораблі нечорноморських держав можуть перебувати там 21 добу.