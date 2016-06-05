"Атлантична рішучість": ракетний есмінець ВМС США Porter увійде до Чорного моря

Так США продовжують демонструвати свою прихильність колективній безпеці країн НАТО і підтримці партнерів в Європі, передає РБК з посиланням на сайт Шостого флоту США.

Зазначається, що Porter зробить "заходження в порти і двосторонні навчання з ВМС партнерів". Операція в Чорному морі "спрямована на поліпшення морської безпеки, стабільності, готовності, а також підвищення потенціалу із союзниками і партнерами".

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"Porter, що постійно дислокується на базі Рота в Іспанії, здійснює рутинний патруль разом із союзниками і партнерами <...> для поліпшення безпеки та стабільності в чорноморському регіоні", — наголошується у повідомленні.

Есмінець США увійде в Чорне море відповідно до Конвенції Монтре, згідно якою кораблі нечорноморських держав можуть перебувати там 21 добу.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що майбутня присутність багатонаціональних батальйонів у країнах Балтії та в Польщі стане "чітким сигналом" того, що напад на одну країну викличе реакцію всього Альянсу.