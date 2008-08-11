Червоний Хрест зустрівся з полоненими російськими пілотами

Представники Червоного Хреста відвідали в Грузії двох російських пілотів, які потрапили в полон після того, як їх літаки були збиті. Льотчики передали записки своїм сім`ям. Як зазначено в повідомленні AFP, полонені поранені.

Раніше газета "Коммерсант" назвала ім`я одного з полонених - Ігор Зінов. За даними видання, він служив штурманом-випробувачем. Також повідомлялося про загибель його товариша по службі Ігоря Ржавітіна. ВПС Росії цю інформацію не підтвердили.

Грузинські ЗМІ повідомляли, що в полон узято трьох російських льотчиків.

За офіційними даними Генштабу РФ, за час боїв Росія втратила чотири літаки - три Су-25 і один Ту-22, нагадує Лента.ру.