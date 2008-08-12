Кондолізза Райс зробила вже 50 дзвінків щодо ситуації в Південній Осетії

Держсекретар США Кондолізза Райс здійснює активні міжнародні дипломатичні зусилля задля врегулюванню конфлікту навколо Південної Осетії і протягом минулих вихідних зробила вже більше 50 телефонних дзвінків з цього питання, повідомив у понеділок журналістам у Вашингтоні заступник офіційного представника держдепартаменту США Роберт Вуд.

Вуд навів дані про активний діалог Райс з її міжнародними партнерами, відповідаючи на запитання, чому держсекретар США не вилетіла в регіон для того, щоб особисто підключитися до посередницького процесу з урегулювання конфлікту.

Представник держдепартаменту в зв`язку наголосив, що Райс має у Вашингтоні всі сучасні технології, необхідні для того, щоб брати участь в таких зусиллях на відстані.

При цьому він повідомив, що в регіон відряджений заступник помічника держсекретаря США по країнах Європи і Євразії Меттью Брайза.

Вуд не розкрив подробиці маршруту і графіка американського дипломата.