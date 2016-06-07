"Справжнє джерело новин": Путін розповів пропагандисту Кисельову як об'єктивно освітлювати події

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав у ході відвідання державного інформаційного агентства «Россия сегодня» у зв'язку з його 75-річчям. Супроводжували Путіна гендиректор агентства Дмитро Кисельов і головний редактор Маргарита Симоньян.

«Важливо для представників влади в усіх країнах світу забезпечити свободу поширення інформації», - сказав Путін.

Читайте також"Хунта" і "укропи": у Росії розповіли, як Кремль змусив ЗМІ перетворитися на пропагандистську машину

«Не може бути ситуації, коли якщо якійсь владі якась інформація подобається, її слід захищати і говорити про свободу поширення інформації, про свободу преси, а коли щось не подобається – відразу ж обзивати цю інформацію пропагандою кого б там не було, яка обслуговує якісь політичні групи або інтереси конкретних держав. Інформація має бути об'єктивною з усіх точок зору і не піддаватися ніяким репресивним діям з метою її коригування», - впевнений президент РФ.

Путін доручив агентству «Россия сегодня», «як це було в попередні роки, об'єктивно розповідати про зовнішню та внутрішню політику нашої країни, інвестиційну привабливість російської економіки, нашу багатонаціональну культуру й при цьому давати аудиторії широку палітру думок і поглядів».

Він зазначив, що «Россия сегодня» пропонує аудиторії інформацію в різних форматах більш ніж 30 мовами, у 32 країнах створено такі бюро.

За словами Путіна, щодня флагманський сайт «Россия сегодня» є «справжнім» джерелом новин для 2 млн осіб, що робить його першим за аудиторією серед новинних ресурсів російською мовою.

*** Історія агентства «Россия сегодня» почалася з дня створення Совинформбюро, яке відкрилося через два дні після початку Великої Вітчизняної війни. Пізніше його було переформатовано в агентство преси «Новости» (АПН), потім – у РІА «Новости».