Президент доручив опрацювати новий санкційний список через утиски ЗМІ у Криму

Про це написав у Facebook прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

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«У зв’язку із системними і цілеспрямованими порушеннями російською окупаційною владою прав людини на свободу слова, свободу вираження поглядів і переконань в окупованому Криму президент доручив опрацювати питання щодо застосування персональних санкцій стосовно осіб, причетних до протиправних дій щодо засобів масової інформації, журналістів та порушення законодавства про свободу слова на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», - повідомив Цеголко.

Нагадаємо, Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликає Україну скасувати санкції проти 17 російських журналістів.