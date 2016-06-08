Суд у Москві оштрафував та звільнив художника Павленського

Спочатку суд призначив Павленському штраф у півтора мільйона рублів, але тут же скоротив його три рази, взявши до уваги численні пом'якшуючі обставини, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Крім цього, суд задовольнив позов потерпілої сторони, яка вимагала відшкодувати збиток, який акція Павленського завдала будівлі ФСБ. У зв'язку з цим з художника стягнули ще 481 тисячу рублів.

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Суд постановив звільнити Павленського в залі суду. Вже на свободі він подякував своїм прихильникам за підтримку. За словами художника, ще кілька днів тому він не знав, що вийде на свободу, тому ніяких нових акцій поки не планує.

"Неважливо, чим закінчився процес. Ми побачили могильник, який є центральним осередком влади. Система сама себе карає. Я, як і ви, спостерігач за цим процесом", - сказав Павленський.

Захист Павленського наполягала на його невинуватості. Сам художник до оголошення вироку попереджав, що не збирається платити штраф.

Після звільнення Павленського його прихильники виступили з ініціативою організувати збір коштів на виплату штрафу, однак сам він попросив цього не робити. "Не треба нічого оплачувати! Інакше що це вийде, акція у позику", - сказав він.

Павленского затримали в листопаді 2015 року після підпалу дверей будівлі ФСБ. Спочатку його звинувачували в пошкодженні, але потім статтю перекваліфікували на "знищення культурних цінностей".

Сам художник вимагав перекваліфікувати справу на тероризм. До тих пір, поки цього не буде зроблено, Павленский відмовився виступати в суді і пообіцяв зберігати мовчання.

Раніше художник заявляв, що здійснив акцію "Загроза" в знак солідарності з українським режисером Олегом Сенцовим, якого російський суд визнав винним в організації підпалів офісів "Російської громади Криму" і "Єдиної Росії" у Криму і засудив до 20 років позбавлення волі.