У Тбілісі заявляють, що Росія продовжує бомбардувати грузинські села

Уряд Грузії підтверджує факт бомбардування трьох грузинських сіл, розташованих поблизу Цхінвальського регіону вдень у вівторок.

Як передає ІА «Новості-Грузія», про це сказано в заяві уряду країни, розміщеній на офіційному веб-сайті МЗС Грузії.

"Незважаючи на указ Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА про припинення вогню, російська авіація продовжує завдавати ударів по грузинських селах, розташованих неподалік від Цхінвальського регіону. Російські літаки завдали ударів по селах Руїсі Горійського району, Сакорінто Каспського району і Агара Карельського району", - повідомляє уряд.

Як повідомляв УНІАН, в обід грузинська телекомпанія "Руставі-2" заявила, що російська бойова авіація завдає ударів по селах Карельського і Каспського районів Грузії.

До цього Президент РФ Д.МЕДВЕДЄВ повідомив, що Росія вирішила припинити операцію «з примусу Грузії до миру». Він зазначив, що цілі операції досягнуто, а грузинські війська – дезорганізовані.