США намагаються зрозуміти, що означають слова президента Росії

У Білому домі бачили заяву президента Росії Дмитра Медведєва щодо завершення російської військової операції і намагаються нині зрозуміти, що вона означає, повідомив журналістам у Вашингтоні заступник прес-секретаря президента США Тоні Фратто.

"Ми намагаємося одержати оцінку того, що це точно означає, що таке "завершення" і чи справді це має місце", - сказав Фратто.

За його словами, США не знають, чи припинені військові дії в Грузії.

У вівторок Медведєв заявив на зустрічі з міністром оборони і начальником Генштабу, що "на підставі їх доповіді ухвалив рішення завершити операцію з примусу грузинських властей до миру". Але водночас дав вказівку знищувати на грузинській території "осередки опору або інших агресивних устремлінь".