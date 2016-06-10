Курдські бойовики – туристам: Туреччина більше не є безпечною країною

Курдська організація "Яструби свободи Курдистану" взяла на себе відповідальність за теракт у Стамбулі 7 червня, який забрав життя 11 людей. Відповідна заява з'явилася на сайті "Яструбів". Її цитує "РБК".

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Свої дії в Стамбулі вони пояснили помстою за повітряний удар, який турецька армія завдала по позиціях курдів на південному сході країни.

"Ми попереджаємо туристів. Іноземці не наша ціль, але Туреччина більше не є безпечною країною для них", — стверджується в заяві.

В Туреччині останнім часом сталося кілька вибухів, кожен з яких влада кваліфікувала як теракт.

Як відомо, бомба, яка вибухнула на автобусній зупинці в Стамбулі 7 червня, забрала життя щонайменше 11 людей. Серед загиблих сім поліцейських і четверо цивільних осіб. Ще 36 осіб були поранені.

Зокрема, 12 травня біля військової бази в Стамбулі вибухнув начинений вибухівкою автомобіль, постраждали декілька осіб. Також кілька вибухів сталися в місті Діярбакир. За даними турецької влади, вибухи в основному організовували курди або бойовики екстремістського угрупування "Ісламська держава".

Починаючи з липня минулого року, коли відносини турків з курдами загострилися, в Туреччині відбулася ціла низка терактів, відповідальність за які взяла на себе "Робітнича партія Курдистану".

Як правило, мішенню курдських бійців є турецькі силовики. "Робітнича партія Курдистану" домагається автономії для курдів на південному сході Туреччини. Конфлікт з Туреччиною триває десятиліття, він забрав близько 40 тисяч життів. Туреччина і її союзники вважають курдів терористами.