УЄФА попередив про агресивних ультраправих вболівальників з Росії

За словами представника організації «Футбол проти расизму в Європі», що діє при підтримці УЄФА, Павла Клименка, «гра Англії проти Росії є гарячою точкою», передає РБК з посиланням на The Times. «За даними наших джерел, серед російських уболівальників буде багато радикальних фанатів з ультраправими поглядами. Ми вважаємо, що можливі зіткнення не тільки з англійськими фанатами, але і з місцевими жителями», - сказав він.

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За оцінкою УЄФА, на грі з Англією очікується до 10 тис. російських уболівальників, серед яких будуть так звані ультрас, відомі схильністю до насильства і расизму.

На кожному матчі турніру будуть присутні два спостерігачі, які володіють мовами команд, що беруть участь і знайомі з типовими образами, які використовують вболівальники.

Матч Англія-Росія відбудеться завтра в Марселі. Початок гри о 21:00 за місцевим часом.