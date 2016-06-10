УЄФА попередив про агресивних ультраправих вболівальників з Росії
УЄФА попередив, що чорношкірі вболівальники і футболісти збірної Англії можуть зіткнутися з расистськими глузуванням з боку російських уболівальників під час завтрашнього матчу на чемпіонаті Європи з футболу.
За словами представника організації «Футбол проти расизму в Європі», що діє при підтримці УЄФА, Павла Клименка, «гра Англії проти Росії є гарячою точкою», передає РБК з посиланням на The Times. «За даними наших джерел, серед російських уболівальників буде багато радикальних фанатів з ультраправими поглядами. Ми вважаємо, що можливі зіткнення не тільки з англійськими фанатами, але і з місцевими жителями», - сказав він.
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За оцінкою УЄФА, на грі з Англією очікується до 10 тис. російських уболівальників, серед яких будуть так звані ультрас, відомі схильністю до насильства і расизму.
На кожному матчі турніру будуть присутні два спостерігачі, які володіють мовами команд, що беруть участь і знайомі з типовими образами, які використовують вболівальники.
Матч Англія-Росія відбудеться завтра в Марселі. Початок гри о 21:00 за місцевим часом.