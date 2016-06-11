Фінляндія заявила про готовність підтримати безвізовий режим з ЄС для України та Грузії

Про це заявив держсекретар Оллі-Пеккі Хейнонен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Як зазначив Хейнонен, Туреччина і Косово поки не виконали всі умови для надання безвізового режиму з ЄС і тому питання залишається відкритим.

"Питання про введення безвізового режиму для Туреччини залишається відкритим", – так фінський держсекретар прокоментував результати зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС, яка відбулася 10 червня.

Втім, за словами Хейнонена, Фінляндія готова відразу надати безвізовий режим Україні і Грузії, оскільки ці країни виконали всі умови.

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Як відомо, введення безвізового режиму між Україною та ЄС відкладено як мінімум до осені, проте не виключені і подальші затримки.

Раніше стало відомо, що на плановому засіданні в Люксембурзі Рада Євросоюзу на рівні глав МВС (відбулося 10 червня) питання щодо безвізового для України просто не буде виноситися на голосування.

Деякі країни-члени ЄС хочуть синхронізувати рішення український безвізовий з іншими, більш масштабними рішеннями, зокрема, загальним механізмом зупинення безвізового.