Дестабілізація у Казахстані: спецслужби затримали двох підозрюваних у тероризмі

01:58, 12 червня 2016
Світ
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Актюбинський обласний оперативний штаб з боротьби з тероризмом затримав двох осіб, які розшукувалися за підозрою в тероризмі.

Казахстан, Актобе / Фото Tengrinews.kz

Про це повідомили у прес-службі Комітету національної безпеки Казахстану.

Затримані - Б. Куанишбаєв та А. Акпанбетов.

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Зазначається, що жертв і постраждалих серед населення у ході операції із затримання немає.

8 червня президент республіки Нурсултан Назарбаєв розпорядився знищити розшукуваних учасників серії нападів в Актобе у разі, якщо при затриманні вони спробують чинити збройний опір.

Нагадаємо, 5 червня 2016 року в Актобе стався терористичний акт, в результаті якого загинули десятки людей. У Казахстані введений жовтий рівень терористичної небезпеки.

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