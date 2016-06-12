Дестабілізація у Казахстані: спецслужби затримали двох підозрюваних у тероризмі
01:58, 12 червня 2016Світ
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Актюбинський обласний оперативний штаб з боротьби з тероризмом затримав двох осіб, які розшукувалися за підозрою в тероризмі.
У Казахстані затримали двох розшукуваних за підозрою в тероризмі / Фото Tengrinews.kz
Про це повідомили у прес-службі Комітету національної безпеки Казахстану.
Затримані - Б. Куанишбаєв та А. Акпанбетов.
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Зазначається, що жертв і постраждалих серед населення у ході операції із затримання немає.
8 червня президент республіки Нурсултан Назарбаєв розпорядився знищити розшукуваних учасників серії нападів в Актобе у разі, якщо при затриманні вони спробують чинити збройний опір.
Нагадаємо, 5 червня 2016 року в Актобе стався терористичний акт, в результаті якого загинули десятки людей. У Казахстані введений жовтий рівень терористичної небезпеки.
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