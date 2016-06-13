Трагедія в Орландо: під розслідування потрапили відразу кілька осіб

Про це пише портал itv.com.

"Ми зібрали величезну кількість електронних і речових доказів. Розслідування триває, і зараз воно на початковій стадії", - зазначив Бентлі.

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"Поки ми не знаємо, чи буде хтось іще звинувачений у зв'язку з цим злочином. У нас немає підстав вважати, що хто-небудь був замішаний і наразі становить загрозу, але у відношенні декількох осіб іде розслідування", - додав прокурор.

Нагадаємо, в місті Орландо, американський штат Флорида, в ніч з суботи на неділю 12 червня відбулося масове вбивство. Відомо про 50 загиблих, 53 людини госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості.