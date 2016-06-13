Батько стрілка з Орландо назвав ймовірні причини кривавого злочину сина

Як повідомляє Deutsche Welle, за словами батька, сильне роздратування Матіна одного разу викликала вулична сцена з двома гомосексуалами, що цілувались, яку також спостерігав малолітній син майбутнього вбивці.

Зазначається, що американська поліція і ФБР шукають ісламістський слід у збройному нападі на гей-клуб в Орландо, що став 12 червня.

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Однак на даний момент ФБР не має даних про можливі зв'язки терориста з ісламістами.

Незабаром після теракту в інтернеті з'явилася інформація ІД про те, що стрілець з Орландо був одним з її "бойовиків". Крім того, в мікроблозі Twitter одного з підрозділів організації ісламізму з'явилася фотографія людини, схожого на Матіна.

Разом з тим, органи безпеки США швидко з'ясували, що злочинець мав законне право на носіння зброї, оскільки з 2007 року працював охоронцем від найбільшої в світі міжнародної охоронної фірми G4S. Крім того, у момент злочину він тримав у руках штурмову гвинтівку, заборона на придбання якої в США було знято. Однак для правоохоронців до цих пір залишається незрозумілим, чому Матін влаштував напад на заклад, до якого йому довелося на машині подолати відстань в 170 км.

Нагадаємо, в місті Орландо, американський штат Флорида, в ніч з суботи на неділю 12 червня відбулося масове вбивство. Відомо про 50 загиблих, 53 людини госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості.