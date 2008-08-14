За фактом вбивств у Південній Осетії порушено справу за статтею "геноцид"

Слідчий комітет при прокуратурі Російської Федерації (СКП) порушив за фактом убивства громадян Росії у Південній Осетії кримінальну справу за статтею "геноцид", повідомляє ІТАР-ТАССз посиланням на помічника голови СКП Ігоря КОМІСАРОВА.

"Головне слідче управління СКП на підставі одержаних даних про здійснення збройними силами Грузії дій, спрямованих на знищення громадян РФ, які проживають у Південній Осетії і є осетинами за національністю, шляхом убивств і спричиненні тяжкої шкоди здоров`ю, порушило кримінальну справу за статтею 357 КК РФ - "геноцид", - сказав І.КОМІСАРОВ.

На сьогодні в Цхінвалі продовжують роботу близько 100 російських слідчих, які ведуть розслідування убивств громадян РФ і російських миротворців.

«СКП підтвердив, що в нападі на Південну Осетію, крім грузинських військовослужбовців, брали участь іноземні найманці», зазначає ІТАР-ТАСС.