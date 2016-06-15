Обама і Олланд обговорили вбивства в Орландо і в передмісті Парижа
Президенти США Барак Обама і Франції Франсуа Олланд в ході телефонної розмови висловили один одному співчуття у зв'язку з терактами в Орландо і Парижі.
Про це повідомляється на сайті Білого дому.
«Президент Обама подякував президенту Олланду за відвідування посольства США в Парижі і вираження співчуття й підтримки. Президент Обама також висловив співчуття від імені американського народу у зв'язку з вчорашнім вбивством офіцера французької поліції та його дружини у Франції», — йдеться в повідомленні.
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«Обидва лідери підтвердили свою прихильність до ослаблення і знищення ІДІЛ і виступили проти широкого розповсюдження такого лиха як тероризм», — зазначили в Білому Домі.
Як наголошується на сайті президента Франції Олланд і Обама погодилися «зміцнити співпрацю між французькими та американськими спецслужбами по загрозі, яка постійно змінюється», передає РБК.
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Як повідомляв УНІАН, 12 червня в гей-клубі Pulse в Орландо Омар Матін відкрив стрілянину по відвідувачах. Кількість жертв теракту склала 49 осіб. Нападник був також убитий. Інцидент став найбільшим за кількістю жертв у подібних злочинах в історії США.
Ввечері 13 червня в передмісті Парижа офіцер поліції повертався з роботи, одягнений у цивільне, коли на нього напав чоловік із ножем. Потім злочинець взяв у заручники родину поліцейського в їх власному будинку і вбив дружину офіцера. Трирічного сина поліція знайшла живим після штурму будинку.