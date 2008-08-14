Грузинський парламент проголосував за вихід країни з СНД
16:25, 14 серпня 2008Світ
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Рішення ухвалене одностайно
Грузинський парламент проголосував сьогодні за вихід країни із Співдружності Незалежних Держав, звинувативши Росію у розв`язуванні війни.
Це рішення було ухвалене парламентом одностайно, передає Reuters.
Як повідомлялося, з ініціативою до Парламенту Грузії скасувати договори, які визначають перебування Грузії в СНД, звернувся Президент Михаїл СААКАШВІЛІ.
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