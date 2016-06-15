Теракт в гей-клубі Орландо: хакер вирішив помститися прихильникам ІДІЛ, опублікувавши на їхніх сторінках символіку ЛГБТ

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням Newsweek.

Замість зображень, на яких ісламісти демонструють кари, хакер опублікував райдужну символіку і посилання на гей-порно. Хакер, який називає себе WauchulaGhost, приступив до масового злому акаунтів ісламістів кілька тижнів тому. Після трагедії в клубі Pulse в Орландо, внаслідок якої загинули 49 осіб, користувач вирішив заповнити акаунти ісламістів символікою ЛГБТ-спільноти.

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«Я зробив це для загиблих в Орландо. Послідовники ІД поширювали і вихваляли винуватця трагедії, і я вирішив, що буду захищати тих, для кого подія стала великою втратою», - зазначив WauchulaGhost.

Також хакер додав, що продовжить свою акцію і вже заручився підтримкою ще двох анонімних зломщиків.