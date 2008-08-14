Туреччина надасть допомогу Грузії у відновленні міста Горі, а також іншу гуманітарну допомогу. Така заява була зроблена сьогодні в Тбілісі на спільному брифінгу президента Грузії Михайла Саакашвілі та прем`єр-міністра Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана.

"Туреччина вже надала Грузії велику допомогу, - цитує М.Саакашвілі РосБізнесКонсалтинг, - і ця країна вирішила допомогти нам і у відновленні об`єктів інфраструктури, споруд і будинків у Горі".

Туреччина надає також допомогу біженцям у Грузії, яких нині, за попередніми даними, налічується близько 30 тисяч.