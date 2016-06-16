У Швейцарії вирішили відкликати заявку на вступ до ЄС
11:13, 16 червня 2016Світ
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Сенат Швейцарії проголосував за те, щоб попросити уряд країни відкликати заявку на вступ у Євросоюз, подану ще в 1992 році.
У 2000 році жителі Швейцарії на референдумі висловилися проти вступу в ЄС / Фото climateobserver.org
За відкликання заявки проголосували 27 сенаторів, проти - 13, ще двоє утрималися, повідомляє РБК з посиланням на Neue Zürcher Zeitung.
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Раніше аналогічне рішення прийняла Національна рада - нижня палата швейцарського парламенту. Тоді за відкликання заявки виступили 126 членів парламенту, проти - 46, 18 утрималися.
Заявка на вступ до ЄС була направлена у травні 1992 року. Однак в 2000 році жителі Швейцарії на референдумі висловилися проти того, щоб їх країна стала членом союзу.
Документ, як зазначає Neue Zürcher Zeitung, називали "марним", "символічним" і "політично не існуючим".
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