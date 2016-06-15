Доповідач із візової лібералізації для України: ЄС ніколи не вставлятиме вам палиці в колеса з безвізовим режимом

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявляє Марія Ґабріел, доповідач із візової лібералізації для України та член Комітету Європейського парламенту з громадянських свобод, правосуддя і внутрішніх справ.

Втім, чи будуть українці вже у вересні їздити «шенгеном» без віз, євродепутат підтверджувати вагається.

"Коли йдеться про візову лібералізацію, то одразу наголошую: йдеться про громадян, про найконкретніший сигнал. Тобто, Україна – це партнер Євросоюзу, ми взяли на себе зобов’язання, серед яких є конкретний результат, а саме: скасування віз. Тепер починається робота, і вперше ми вислухали представника Єврокомісії, який нас поінформував щодо того, як просувається справа", - сказала вона.

За її словами, комісія ЄС підтвердила, що всі критерії Україною були виконані.

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"Тепер ми в нашій компетентній Комісії з з громадянських свобод, правосуддя та внутрішніх справ ретельно проаналізуємо це досьє. Мається на увазі, ми проводимо обговорення, адже питання віз може лякати, викликати різні реакції… Для мене як доповідача важливо переконатися, що всі вимоги дотримані, безпека й справи, пов’язані з міграцією, та всі необхідні реформи зроблені. Адже тут ідеться також про безпеку нашого партнерства", - додала вона.

Марія Ґабріел також розповіла подробиці процедури щодо надання безвізового режиму.

"Отже, процедура така: як доповідач я готую звіт, далі буде його обговорення, внесення змін, поправок. Потім, після остаточного голосування, починається так званий «трилог» (узгодження остаточного документа Єврокомісією, Європарламентом та Радою ЄС – УНІАН), який є останньою фазою. Тепер ми залучені в процес, який я вже тепер, забігаючи вперед, розцінюю як позитивний. Адже те, що ми вже досягли цієї стадії, свідчить, що українці доклали зусиль, що ці зусилля цінують, що була констатація реального прогресу. Тож нині розгляньмо це досьє, знайдімо відповіді на питання, щоб вони не виникали після, і щоб не було непорозумінь. І хай наш сигнал буде потужним і об’єднаним", - розповіла доповідач.

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"Гадаю що українська влада гарно працює, дає добрий сигнал, кажучи своїм громадянам: «якщо ми виконуватимемо наші зобов’язання, то очевидно, що такі (до осені - УНІАН) терміни стають все більш виправданими. Євросоюз ніколи не «вставлятиме палиці в колеса", - зазначила Ґабріел.