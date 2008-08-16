Райс подзвонила Лаврову

Сьогодні за ініціативою американської сторони відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з держсекретарем США Кондолізою Райс, повідомляє департамент інформації і друку МЗС РФ.

«Міністри обговорили перспективи врегулювання ситуації навколо Південної Осетії. У цьому контексті з російського боку була акцентована важливість повного виконання Грузією своїх зобов`язань в рамках домовленостей, досягнутих за посередництва французького головування в ЄС», - мовиться в повідомленні.

Газета.ру