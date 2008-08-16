Росія виконуватиме мирний план, озираючись на Грузію

Президент Росії Дмитро Медведєв доручив відповідним відомствам приступити до виконання домовленостей, узгоджених в плані врегулювання грузино-південноосетинського конфлікту, повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Він повідомив, що президент підписав у суботу від імені Росії як посередника план врегулювання, що містить шість основних принципів, які були розроблені Медведєвим і президентом Франції Ніколя Саркозі.

«Президент дав доручення приступити до виконання тих домовленостей, які містяться в цьому документі», - сказав Лавров.

«Зрозуміло, ми порівнюватимемо наші власні кроки добросовісного виконання укладених домовленостей з тим, як ці домовленості виконуватимуть інші сторони», - заявив Лавров.

Він відзначив, що Саакашвілі підписав відповідні принципи, але «сьогодні продовжують надходити повідомлення про перехоплення то там, то тут вантажівок повних зброї». Він підкреслив, «наскільки небезпечним може бути потрапляння цих арсеналів не в ті руки».

Газета.ру