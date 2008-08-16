Лукашенко помилував лідера білоруської опозиції
21:15, 16 серпня 2008Світ
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Козуліна відпускають
Один з лідерів білоруської опозиції, екс-кандидат в президенти Олександр Козулін помилуваний спеціальним указом президента Александра Лукашенко. Про це повідомили російські агентства.
Раніше дочка Козуліна Ольга повідомила, що її батька відпустили на свободу - з невідомої їй причини.
Опозиційний лідер був засуджений в 2006 році до п`яти з половиною років позбавлення волі за звинуваченням у хуліганстві і організації масових безпорядків - після участі в березневих акціях протесту проти порушень на президентських виборах у
Білорусі.
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