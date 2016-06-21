Швеція обмежила термін права на проживання для біженців

Зокрема, відтепер країна більше не надаватиме безстрокове право на постійне проживання для усіх, кому надано притулок у Швеції. Це право надаватиметься лише терміном на три роки, повідомляє Deutsche Welle.

Рішення підтримали 240 депутатів шведського парламенту, 45 проголосували "проти". Окрім представників коаліції - соціал-демократів та "зелених", запровадження жорсткіших правил для біженців підтримали депутати партії "Шведські демократи", яка займає антиміграційну позицію, а також консервативної Помірної коаліційної партії.

Окрім обмеження терміну права на проживання, нововведення торкнулись і правил возз'єднання сімей, які також посилили. Нові правила набудуть чинності з 20 липня 2016 року і застосовуватимуться до біженців, які прибули до Швеції від листопада 2015 року.

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Нововведення уже розкритикували міжнародні правозахисні організації, зокрема, Amnesty International та Save the Children. У свою чергу, уряд країни наголошує, що це рішення було необхідним через великий потік біженців, яких лише у 2015 році до Швеції прибуло 163 тисячі.

У лютому 2016 року уряд Німеччини ухвалив суворіші правила щодо біженців. Новий пакет законів, спрямованих на вирішення кризи біженців, змінить правила для членів сімей людей, які отримали притулок у Німеччині - тепер їм доведеться чекати два роки перед возз'єднанням.