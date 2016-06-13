Парламент Угорщини проголосував за прискорення розгляду справ нелегальних мігрантів

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Коментуючи таке рішення, радник прем’єр-міністра Угорщини Дьєрдь Баконді заявив, що прискорена процедура сприятиме розвантаженню прийомних пунктів на південних кордонах Угорщини і зменшенню кількості мігрантів, які довго чекають на вирішення своїх справ.

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Баконді наголосив, що в Угорщині і надалі порушуватимуть кримінальні справи на основі доведених поліцією фактів щодо іноземців, які, вдаючись до насильницьких дій, пошкоджують захисні паркани на кордоні і нелегально проникають на територію країни.

За словами ж представника МВС Угорщини Кароя Контрата, до кримінальної відповідальності не притягатимуть тих нелегальних мігрантів, які не скоїли злочину, проте нелегально перетнули кордон, скориставшись дірками у захисному паркані, пошкодженому раніше іншими особами, або заховалися у потязі чи вантажівці.

Контрат зазначив, що затримання має відбутися не далі, як за 8 кілометрів від кордону. За цих умов мігрантів повертатимуть на прикордонні пункти прийому біженців, де вони матимуть змогу офіційно попросити притулку і не підлягатимуть видворенню з Угорщини.

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Угорська сторона намагається уникнути ситуацій, які виникають останнім часом у деяких країнах Євросоюзу, де біженці звертаються до суду через затягування процедури надання їм легального статусу перебування.

7 червня Європейський суд постановив, що нелегальний перетин кордонів всередині «шенгенського простору» для мігрантів з поза ЄС,не може бути підставою для їхнього затримання. У рішенні суду йдеться, що мігранти мають бути повернуті до країни, з якої вони прибули.

У червні Управління верховного комісара ООН у справах біженців повідомило про загибель понад 10 тисяч людей, які намагалися дістатися ЄС, перетнувши Середземне море, починаючи з 2014 року.