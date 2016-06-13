Парламент Угорщини проголосував за прискорення розгляду справ нелегальних мігрантів
Парламент Угорщини 13 червня проголосував за прискорення розгляду справ мігрантів, які нелегально перетинають кордон.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Коментуючи таке рішення, радник прем’єр-міністра Угорщини Дьєрдь Баконді заявив, що прискорена процедура сприятиме розвантаженню прийомних пунктів на південних кордонах Угорщини і зменшенню кількості мігрантів, які довго чекають на вирішення своїх справ.
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Баконді наголосив, що в Угорщині і надалі порушуватимуть кримінальні справи на основі доведених поліцією фактів щодо іноземців, які, вдаючись до насильницьких дій, пошкоджують захисні паркани на кордоні і нелегально проникають на територію країни.
За словами ж представника МВС Угорщини Кароя Контрата, до кримінальної відповідальності не притягатимуть тих нелегальних мігрантів, які не скоїли злочину, проте нелегально перетнули кордон, скориставшись дірками у захисному паркані, пошкодженому раніше іншими особами, або заховалися у потязі чи вантажівці.
Контрат зазначив, що затримання має відбутися не далі, як за 8 кілометрів від кордону. За цих умов мігрантів повертатимуть на прикордонні пункти прийому біженців, де вони матимуть змогу офіційно попросити притулку і не підлягатимуть видворенню з Угорщини.
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Угорська сторона намагається уникнути ситуацій, які виникають останнім часом у деяких країнах Євросоюзу, де біженці звертаються до суду через затягування процедури надання їм легального статусу перебування.
7 червня Європейський суд постановив, що нелегальний перетин кордонів всередині «шенгенського простору» для мігрантів з поза ЄС,не може бути підставою для їхнього затримання. У рішенні суду йдеться, що мігранти мають бути повернуті до країни, з якої вони прибули.
У червні Управління верховного комісара ООН у справах біженців повідомило про загибель понад 10 тисяч людей, які намагалися дістатися ЄС, перетнувши Середземне море, починаючи з 2014 року.