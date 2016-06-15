Пропагандист Russia Today повернувся до Латвії, незважаючи на заборону в'їзду, назвав владу "дебілами"

Крім цього, він назвав представників влади дебілами і попросив вибачення у народу Латвії, передє TVNET.lv.

У своєму профілі на Facebook він зазначив, що повернувся до Латвії, щоб зробити репортаж, пов'язаний з виходом Великобританії з ЄС. При цьому він пояснює, як обійшов заборону на в'їзд до країни.

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"У березні мені на 3 роки заборонили в'їзд до Латвії за те, що я на зустрічі Ваффен СС питав учасників, чому вони прославляють фашизм. Тим, хто не радий моєму поверненню, я скажу – ви перебуваєте в ЄС, ви нічого не контролюєте. Ви можете внести мене до "чорних списків", а я приїду і опинюся там, де я захочу. Але в будь-якому разі, у мене чудові стосунки з багатьма жителями Латвії! Репортаж скоро", - написав Філліпс.

В іншій публікації на Facebook журналіст попросив у народу Латвії вибачення, при цьому зазначивши, що при владі у країні є "дебіли".

"А у народу Латвії я прошу вибачення! Я не хотів приїхати в березні і влаштувати суперскандал, щоб люди подумали, що "вся Латвія фашисти!" Сам так не думаю!" - написав пропагандист.

Нагадаємо, 16-го березня цього року Грем Філліпс був затриманий під час ходи легіонерів Ваффен СС біля пам'ятника Свободи, а після був включений до чорного списку Латвії та видворений з країни в Росію.