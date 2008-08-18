25 тисяч осіб мають залишити південь Флориди: насувається «Фей»

Туристи і жителі островів Флорида Кіз залишають курортну зону на півдні американського штату Флорида через тропічний шторм "Фей", що наближається.

Згідно з обнародуваними даними місцевих властей, з цієї частини штату в безпечніші райони мають переміститися понад 25 тисяч чоловік, зазначає NEWSru.

Ситуація ускладнюється тим, що острови зв`язує між собою вузька дорога з низкою мостів. На трасі в напрямку до материкової частини Флориди багатокілометрові пробки. Рятувальні служби штату вже підготували кілька притулків, де люди зможуть перечекати стихійне лихо.

Як очікується, "Фей" має завдати удару по території Флориди у понеділок увечері або у вівторок уранці. Згідно з даними фахівців з Національного центру по спостереженню за буревіями в Майамі, зараз епіцентр циклону знаходиться за 435 км на південний схід від міста Кі-Уест (Флорида).

Шторм рухається в західному напрямку із швидкістю 24 км/год., а сила його вітру становить 85 км/год. За оцінкою синоптиків, до понеділка "Фей" може набрати силу буревію першої категорії небезпеки.

У суботу губернатор Флориди Чарлі КРІСТ у зв`язку з наближенням шторму "Фей" заявив, що "штату загрожує серйозне стихійне лихо" і оголосив надзвичайний стан.

Учені поки що не можуть точно сказати, на яку саме частину Флориди припадає основний удар стихії. Їх неспокій викликає той факт, що поки що "Фей" рухається тією ж траєкторією, що й тропічний ураган "Чарлі", який став у 2004 році причиною загибелі сотень людей і завдав величезних збитків економікам держав Карибського басейну і великі збитки штату Флорида.

Фахівці пояснили, що нинішня траєкторія руху "Фей" проходить над теплими водами Атлантики, що дозволяє шторму дуже швидко набирати силу. Крім того, чим довше він переміщуватиметься над океаном, тим більше опадів принесе згодом на сушу, що може викликати серйозні повені.

Саме внаслідок викликаних штормом "Фей" повеней у суботу в Домініканській Республіці і Гаїті загинули щонайменше п`ять осіб.