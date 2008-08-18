ЗС РФ: Вогнева підготовка російських військових набагато вища

Вогнева підготовка російських військових на порядок вища, ніж у грузинських збройних сил, сказав журналістам у понеділок помічник головкому Сухопутних військ РФ полковник Ігор Конашенков.

"Ми дійшли висновку, що вогнева підготовка наших військових на порядок вища, ніж у грузин. А за якою системою вони готувалися, всім відомо", - сказав Конашенков.

За його словами, російська сторона дуже задоволена "моральним чинником", який продемонстрували російські військовослужбовці в Південній Осетії.

"Випадків дезертирства, залишення позицій у нас не було на відміну від грузинів. Грузини кидали свою техніку, спорядження, карти", - зазначив Конашенков.

Тому, за його словами, російські військовослужбовці взяли багато трофеїв. Зокрема, артилерійські системи чеського виробництва, турецькі бронетранспортери, американську стрілецьку зброю. Тільки стрілецької зброї, за словами Конашенкова, було взято більше 2 тисяч одиниць.

За його словами, за час операції було захоплено 150 одиниць бронетехніки, зокрема 65 танків. "44 танки перегнали до Владикавказа, вони в доброму стані, решту знищили. БМП-2 - 15 машин українського виробництва, і ЗРК "Оса" - чотири одиниці", - сказав помічник головкому Сухопутних військ РФ.