Рада Європи обговорить санкції, які може бути введено проти Росії
Доповідач ПАРЄ став на бік Грузії
Рада Європи обговорить санкції, які може бути введено проти Росії.
Про це заявив доповідач Парламентської асамблеї Ради Європи по Грузії Матіас ЙОРШ, який прибув 19 серпня до Тбілісі з надзвичайним візитом, повідомляє ІА «Новини-Грузія».
«У Раді Європи обов`язково відбудуться дебати, де ми обговоримо ті санкції, які можуть бути введені проти Росії. Для нас категорично неприйнятно, що один із членів Ради Європи здійснює агресивні дії в ХХІ столітті», - заявив М.ЙОРШ.
За словами доповідача ПАРЄ, етнічне чищення в Південній Осетії здійснила місцева влада за допомогою Росії.
«У Південній Осетії дійсно відбулося етнічне чищення, здійснене самим керівництвом Осетії і Росією. Є докази цього. Я закликаю керівництво Грузії показати все це європейському співтовариству, щоб всі побачили, що реально відбулося в Південній Осетії і Грузії», - заявив він.
Представники комітету з виконання зобов`язань державами - членами Ради Європи М.ЙОРШ і Кастріо ІСЛАМ прибули 19 серпня до Тбілісі. Метою візиту доповідачів РЄ є збір інформації на місці і обговорення ситуації на вищому політичному рівні.