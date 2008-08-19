Рада Європи обговорить санкції, які може бути введено проти Росії.

Про це заявив доповідач Парламентської асамблеї Ради Європи по Грузії Матіас ЙОРШ, який прибув 19 серпня до Тбілісі з надзвичайним візитом, повідомляє ІА «Новини-Грузія».

«У Раді Європи обов`язково відбудуться дебати, де ми обговоримо ті санкції, які можуть бути введені проти Росії. Для нас категорично неприйнятно, що один із членів Ради Європи здійснює агресивні дії в ХХІ столітті», - заявив М.ЙОРШ.

За словами доповідача ПАРЄ, етнічне чищення в Південній Осетії здійснила місцева влада за допомогою Росії.

«У Південній Осетії дійсно відбулося етнічне чищення, здійснене самим керівництвом Осетії і Росією. Є докази цього. Я закликаю керівництво Грузії показати все це європейському співтовариству, щоб всі побачили, що реально відбулося в Південній Осетії і Грузії», - заявив він.

Представники комітету з виконання зобов`язань державами - членами Ради Європи М.ЙОРШ і Кастріо ІСЛАМ прибули 19 серпня до Тбілісі. Метою візиту доповідачів РЄ є збір інформації на місці і обговорення ситуації на вищому політичному рівні.