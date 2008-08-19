Російські війська почали вихід з Горі

Російські війська почали вихід з грузинського міста Горі у напрямку Владикавказа, передає Рейтер.

У колоні, що залишає Горі, шість БМП-2, три танки, зокрема, новітній Т-90, самохідний зенітно-ракетний комплекс, вантажівка і бензовоз.

За словами представника російського МЗС, це одна з перших частин, що виводяться з Грузії.

Відведення російських військ з території Грузії є одним з пунктів мирного договору, що завершив п`ятиденну війну між Москвою і Тбілісі, викликану операцією грузинських військових на території самопроголошеної республіки Південної Осетії.

При цьому, за словами представників РФ, російські військові залишаться на території Південної Осетії.